Hande Erçel’in Araba Pozunu Görenlerin Nutku Tutuldu! İp Askılı Cropuyla Öyle Bir Dekolte Verdi Ki… “Yeni Enişte Nerede!”

Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşadıktan sonra ayrılma kararı alan Hande Erçel, ayrılık kararından yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünde görüntülenmişti. İkili iddialara göre samimi şekilde dans etmişti ve flörtöz bir biçimde yan yana takılmışlardı. Gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı çok sürmemiş ve yollarını ayırma kararı almışlardı. Peki, Hande Erçel aşk acısını kenara atıp nasıl bir paylaşımda bulundu?

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