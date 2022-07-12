- 12 Tem 2022 - 21:38

Hande Erçel’in Araba Pozunu Görenlerin Nutku Tutuldu! İp Askılı Cropuyla Öyle Bir Dekolte Verdi Ki… “Yeni Enişte Nerede!”

Güzelliğiyle akılları başlardan alan Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu araba paylaşımı görenin nutkunun tutulmasına neden oldu! İp askılı bir crop giyen Hande Erçel, öyle bir dekolte verdi ki… Aşk iddialarıyla son zamanlarda çokça gündeme gelen Hande Erçel’in bu pozlarına hayranları ise “Yeni enişte nerede” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşadıktan sonra ayrılma kararı alan Hande Erçel, ayrılık kararından yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünde görüntülenmişti. İkili iddialara göre samimi şekilde dans etmişti ve flörtöz bir biçimde yan yana takılmışlardı. Gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı çok sürmemiş ve yollarını ayırma kararı almışlardı. Peki, Hande Erçel aşk acısını kenara atıp nasıl bir paylaşımda bulundu?

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12 Tem 2022 - 21:38 Ankara- Yaşam

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Hande Erçel’in Araba Pozunu Görenlerin Nutku Tutuldu! İp Askılı Cropuyla Öyle Bir Dekolte Verdi Ki… “Yeni Enişte Nerede!” mask
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