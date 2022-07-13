Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti!
Özellikle Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve TV8 çalışanı olan Alpay Kazan’ın ölümünün ardından paylaştıkları ile gündemlerden biran olsun düşmeyen Kurretülayn Matur, bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Kurban Bayramı tebriği için poz veren Kurretülayn Matur, görüntüsüyle adeta nefesleri kesti. İşte detaylar...
Özellikle Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve TV8 çalışanı olan Alpay Kazan’ın ölümünün ardından paylaştıkları ile gündemlerden biran olsun düşmeyen Kurretülayn Matur, bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Kurban Bayramı tebriği için poz veren Kurretülayn Matur, görüntüsüyle adeta nefesleri kesti. Çok beğenilen Kurretülayn Matur’un paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur ne paylaştı? Kurretülayn Matur nasıl bir paylaşım yaptı? Kurretülayn Matur’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
13 Tem 2022 - 22:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.