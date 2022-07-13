Camdaki Kız Selen Oyuncu Olmasa… Gemileri Yakmış; Resti Çekmiş! Milyonlarca Kişinin Hayalini Elinin Tersiyle İtmiş… Büyük Şoku Yaşattı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç, herkesi şok içerisinde bırakacak bir olaya imzasını attı. Oyuncu olmasa o meslekte bulunacak olan Selma Ergeç, resmen gemileri yakmış ve resti çekmiş! Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu mesleği elinin tersiyle iten Selma Ergeç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
“Böyle Mi Olacaktı” isimli diziyle oyunculuk kariyerine adım atan Selma Ergeç, asıl çıkışını ise Asi dizisinde yapmıştı. Hayat verdiği Defne karakteriyle milyonlara kendisini kanıtlayan Selma Ergeç, As’den sonra Ses, Sis ve Gece, Kalp Ağrısı gibi birçok yapımda yer almıştı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde tam tamına 3 sezon boyunca yer alan Selma Ergeç, “Hatice Sultan” karakteriyle akıllara kazınmıştı. Oyunculuk kariyerinden hemen önce o mesleği elinin tersiyle iten Selma Ergeç, büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.