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13 Tem 2022 - 10:02

Camdaki Kız Selen Oyuncu Olmasa… Gemileri Yakmış; Resti Çekmiş! Milyonlarca Kişinin Hayalini Elinin Tersiyle İtmiş… Büyük Şoku Yaşattı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç, herkesi şok içerisinde bırakacak bir olaya imzasını attı. Oyuncu olmasa o meslekte bulunacak olan Selma Ergeç, resmen gemileri yakmış ve resti çekmiş! Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu mesleği elinin tersiyle iten Selma Ergeç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…