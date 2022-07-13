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13 Tem 2022 - 10:55

Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! İnkar Üzerine İnkar Etmişti; Tek Bir Görüntü Tüm Aşkı Ele Verdi! Meğer O İsimle 1 Yıl 3 Aydır…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’nın büyük aşkı Survivor’dan çıktı! İnkar üzerine inkar eden ikili, tek bir görüntüyle her şeyi kanıtladılar! 1 yıl 3 aydır aşk yaşadıkları iddia edilen Batuhan Karacakaya ve o isim herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…