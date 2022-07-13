Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! İnkar Üzerine İnkar Etmişti; Tek Bir Görüntü Tüm Aşkı Ele Verdi! Meğer O İsimle 1 Yıl 3 Aydır…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’nın büyük aşkı Survivor’dan çıktı! İnkar üzerine inkar eden ikili, tek bir görüntüyle her şeyi kanıtladılar! 1 yıl 3 aydır aşk yaşadıkları iddia edilen Batuhan Karacakaya ve o isim herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Yarışmadan sonra iki isimde aşk yaşamadıklarını, aralarında hiçbir şey olmadığını dile getirmişlerdi. Çok geçmeden Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş görüntülenmişti. Peki, Batuhan Karacakaya’nın Survivor aşkı kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.