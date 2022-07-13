İbrahim Çeklikkol’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! O Sözler Her Şeyi Kanıtladı; Gören Duyan Mosmor Oldu! Apar Topar Boşanmıştı…

Bir süredir birlikte tatilde olan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un arasındaki yakınlık sosyal medya kullanıcılarının da iki ismin hayranlarının da dikkatini çekti. Kuş Uçuşu dizisinden sonra daha da yakınlaşan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’dan gelen paylaşımlar kafada soru işaretleri bırakırken; Birce Akalay’ın İbrahim Çelikkol için söyledikleri ise, her şeyi ortaya çıkarmaya yetti! Peki, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol birlikte mi? Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol sevgili mi? Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un arasında ne var? İşte, detaylar…

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