İbrahim Çeklikkol’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! O Sözler Her Şeyi Kanıtladı; Gören Duyan Mosmor Oldu! Apar Topar Boşanmıştı…
Bir süredir birlikte tatilde olan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un arasındaki yakınlık sosyal medya kullanıcılarının da iki ismin hayranlarının da dikkatini çekti. Kuş Uçuşu dizisinden sonra daha da yakınlaşan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’dan gelen paylaşımlar kafada soru işaretleri bırakırken merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...
Bir süredir birlikte tatilde olan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un arasındaki yakınlık sosyal medya kullanıcılarının da iki ismin hayranlarının da dikkatini çekti. Kuş Uçuşu dizisinden sonra daha da yakınlaşan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’dan gelen paylaşımlar kafada soru işaretleri bırakırken; Birce Akalay’ın İbrahim Çelikkol için söyledikleri ise, her şeyi ortaya çıkarmaya yetti! Peki, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol birlikte mi? Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol sevgili mi? Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un arasında ne var? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 11:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.