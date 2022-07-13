Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parasına Büyük Zam! Güncel Maaşlar Ne Kadar Oldu? 2022 Zamlı Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak?

Devletin engelli ve yaşlı vatandaşların belli bir miktarı geçmeyen parasal gelirleri olması dahilinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için düzenli olarak ödeme yaptığı maaşlara da zam geldi. Asgari ve memur maaşı hesaba katılarak yapılan fiyat belirlemeleri asgari ve memur maaşlarının belirlenmesi ile birlikte hesaplandı ve yeni destek maaşı fiyatları güncellendi. Yaşlı veya engelli olan ve bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımı üstlenen akrabalarına destek olunması için bağlanan aylık maaşa yapılan zam sevindirdi. 6 ayda bir yapılan destek maaşı zammının 2022 Temmuz ayı zam oranı ise %41,69 olarak açıklandı. Yapılan yeni zam ile birlikte yaşlı ve engelliler için belirlenen evde bakım parası listesi şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...