Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parasına Büyük Zam! Güncel Maaşlar Ne Kadar Oldu? 2022 Zamlı Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak?
Ülkemizde ekonomik olarak yetersizlik halinde bulunan kendi bakımını gerçekleştirebilen veya bakıma muhtaç vatandaşlara devlet tarafından düzenli olarak para yardımı yapılmakta. Temmuz ayında da asgari ücret ve memur maaşlarına zam gelmesi ile birlikte engelli, yaşlı ve evde bakım parasına da zam geldi. İşte yeni zamlı güncel destek maaşları.
Devletin engelli ve yaşlı vatandaşların belli bir miktarı geçmeyen parasal gelirleri olması dahilinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için düzenli olarak ödeme yaptığı maaşlara da zam geldi. Asgari ve memur maaşı hesaba katılarak yapılan fiyat belirlemeleri asgari ve memur maaşlarının belirlenmesi ile birlikte hesaplandı ve yeni destek maaşı fiyatları güncellendi. Yaşlı veya engelli olan ve bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımı üstlenen akrabalarına destek olunması için bağlanan aylık maaşa yapılan zam sevindirdi. 6 ayda bir yapılan destek maaşı zammının 2022 Temmuz ayı zam oranı ise %41,69 olarak açıklandı. Yapılan yeni zam ile birlikte yaşlı ve engelliler için belirlenen evde bakım parası listesi şu şekilde.
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13 Tem 2022 - 11:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.