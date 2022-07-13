Senden Daha Güzel Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! Neden Ekranlarda Olmadığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasında İşler Karışık…

Ekranların sevilen yapımı Senden Daha Güzel dizisi, romantik komedi türündeki hikayesi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. 7 Haziran’dan bu yana kesintisiz olarak ekranlardaki yerini alan Senden Daha Güzel dizisinin bu hafta yayınlanmaması herkesin kafalarının karışmasına neden oldu! Peki, Senden Daha Güzel bu akşam var mı? Bu hafta Senden Daha Güzel neden yok? Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…