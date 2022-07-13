Senden Daha Güzel Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! Neden Ekranlarda Olmadığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasında İşler Karışık…
Ekranların sevilen yapımı Senden Daha Güzel dizisi, romantik komedi türündeki hikayesi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. 7 Haziran’dan bu yana kesintisiz olarak ekranlardaki yerini alan Senden Daha Güzel dizisinin bu hafta yayınlanmaması herkesin kafalarının karışmasına neden oldu! İşte detaylar...
Ekranların sevilen yapımı Senden Daha Güzel dizisi, romantik komedi türündeki hikayesi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. 7 Haziran’dan bu yana kesintisiz olarak ekranlardaki yerini alan Senden Daha Güzel dizisinin bu hafta yayınlanmaması herkesin kafalarının karışmasına neden oldu! Peki, Senden Daha Güzel bu akşam var mı? Bu hafta Senden Daha Güzel neden yok? Senden Daha Güzel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…
13 Tem 2022 - 11:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.