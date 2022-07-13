- 13 Tem 2022 - 11:24 G: 13 Tem 2022 - 11:46

Müge Anlı Kocası İçin Paraya Kıydı! Balayı Tatili İçin Öyle Bir Yere Gidiyorlar Ki… “Anladık Aşıksında Yeter Müge!” Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının kraliçesi Müge Anlı, özel hayatıyla bir kez daha gündemi salladı! Kocası için paraya kıydığı ve balayı için oldukça “Tuzlu” bir oteli tercih ettiği gündeme bomba gibi düştü! Tepkileri alan Müge Anlı’ya sevenleri ise “Anladık aşıksında bu kadarı da yeter” yorumlarını yaptılar! Müge Anlı, balayı için öyle bir yeri tercih etti ki, gören duyan mosmor oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programda ele aldığı konularla gündemi sallayan Müge Anlı özellikle son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor. Canlı yayında evleneceğini duyuran Müge Anlı, balayı için öyle bir yeri tercih etti ki…

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13 Tem 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

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