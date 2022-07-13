Buse Varol Kimonosunun Altından Bikinisiyle Şov Yaptı! Bacaklarını Ortaya Çıkarınca Alişan Resmen Delirdi! “Sana Bir Şeyler Oldu Ama Hayırlısı!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, sosyal medyayı yine salladı geçti! Kimonosunun altına giydiği bikinisiyle nefesleri kesti! Bacaklarını ortaya çıkaran Buse Varol’un bu halleri karşısında Alişan’ın delireceğine dair yorumlar yapıldı! Tarzıyla ve fiziğiyle büyük bir değişim yaşayan Buse Varol’a sevenleri ise “Sana bir şeyler oldu ama hayırlısı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan yeni dizisi için sete çıkacak olan Buse Varol’un fiziğinde büyük bir değişime girmişti. 40 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, o hallerini tek tek paylaşmıştı. Bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol, nefes kesen vücudunu gösteren bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.