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13 Tem 2022 - 11:57

Buse Varol Kimonosunun Altından Bikinisiyle Şov Yaptı! Bacaklarını Ortaya Çıkarınca Alişan Resmen Delirdi! “Sana Bir Şeyler Oldu Ama Hayırlısı!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, sosyal medyayı yine salladı geçti! Kimonosunun altına giydiği bikinisiyle nefesleri kesti! Bacaklarını ortaya çıkaran Buse Varol’un bu halleri karşısında Alişan’ın delireceğine dair yorumlar yapıldı! Tarzıyla ve fiziğiyle büyük bir değişim yaşayan Buse Varol’a sevenleri ise “Sana bir şeyler oldu ama hayırlısı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…