Seda Sayan’ın “Kızım” Dediği İsim, Mosmor Etti! Seda Sayan Eridikçe O… “Bu Kadarı da Pes!” Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama…

Bir dönemin fenomeni olan evlilik programları ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün son halini paylaştı. Ünlü ismin eski halini hatırlayanlar yeni halini görünce şoke olurken; Solmaz Çiros’un geçirdiği değişim herkesin ağzını resmen açık bıraktı. Öte yandan ünlü ismin değişimine gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekici bulundu. Peki, Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali nasıl? Solmaz Çiros nasıl bir değişim geçirdi? Solmaz Çiros şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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