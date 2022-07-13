Seda Sayan’ın “Kızım” Dediği İsim, Mosmor Etti! Seda Sayan Eridikçe O… “Bu Kadarı da Pes!” Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama…
Bir dönemin fenomeni olan evlilik programları ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün son halini paylaştı. Ünlü ismin eski halini hatırlayanlar yeni halini görünce şoke olurken; Solmaz Çiros’un geçirdiği değişim herkesin ağzını resmen açık bıraktı. İşte detaylar...
Bir dönemin fenomeni olan evlilik programları ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün son halini paylaştı. Ünlü ismin eski halini hatırlayanlar yeni halini görünce şoke olurken; Solmaz Çiros’un geçirdiği değişim herkesin ağzını resmen açık bıraktı. Öte yandan ünlü ismin değişimine gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekici bulundu. Peki, Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali nasıl? Solmaz Çiros nasıl bir değişim geçirdi? Solmaz Çiros şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
13 Tem 2022 - 12:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.