İrem Derici Yargıyı Dağıttı Ayarı Verdi! Açıklaması Çatır Çatır Çatlattı; Kimse Bunları Duymak Bile İstemedi! Meğer…
Yaptığı her açıklama ile günlerce konuşulan isimlerden biri olan İrem Derici, geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım yaptı. Kendisinin estetiklerini eleştiren bir takipçisine yanıt veren İrem Derici, verdiği yanıt ile herkesi adeta şaşkına çevirdi. İşte İrem Derici ile ilgili merak edilen son detaylar...
Yaptığı her açıklama ile günlerce konuşulan isimlerden biri olan İrem Derici, geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım yaptı. Kendisinin estetiklerini eleştiren bir takipçisine yanıt veren İrem Derici, verdiği yanıt ile herkesi adeta şaşkına çevirdi. Öte yandan İrem Derici’nin o yanıtı, sosyal medya kullanıcılarının radarına kısa süre içerisinde girdi. Peki, İrem Derici estetik mi yaptırdı? İrem Derici’nin nerelerinde esteti var? İrem Dericinin doğal hali, eski hali nasıl? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 12:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.