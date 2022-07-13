Pelin Karahan Bikinisiyle Kalp Krizini Yaşattı! Kayalıklarda Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenlerin Nefesi Kesiliyor! “Şu Hallerini Hürrem Görmesin!”
Özellikle doğum yaptıktan sonra geçirdiği değişim ve dönüşüm ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştirdi. Pelin Karahan’ın kendi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği o paylaşım detayları haberimizde...
Özellikle doğum yaptıktan sonra geçirdiği değişim ve dönüşüm ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştirdi. Pelin Karahan’ın kendi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği o paylaşım ağızları açık bırakmaya yeterken, paylaşıma gelen yorumlar ise, kafaları bir hayli karıştırdı. Öte yandan Pelin Karahan’ın fotoğrafta giydiği kombin de bir hayli dikkat çekici bulundu! Peki, Pelin Karahan ne paylaştı? Pelin Karahan nasıl bir paylaşım yaptı? Pelin Karahan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 16:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.