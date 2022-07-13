Pelin Karahan Bikinisiyle Kalp Krizini Yaşattı! Kayalıklarda Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenlerin Nefesi Kesiliyor! “Şu Hallerini Hürrem Görmesin!”

Özellikle doğum yaptıktan sonra geçirdiği değişim ve dönüşüm ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştirdi. Pelin Karahan’ın kendi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği o paylaşım ağızları açık bırakmaya yeterken, paylaşıma gelen yorumlar ise, kafaları bir hayli karıştırdı. Öte yandan Pelin Karahan’ın fotoğrafta giydiği kombin de bir hayli dikkat çekici bulundu! Peki, Pelin Karahan ne paylaştı? Pelin Karahan nasıl bir paylaşım yaptı? Pelin Karahan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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