Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! “Bal Gibisin, Kaymak Gibisin!” Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…
Ekranların sevilen ve güvenilen isimlerinden biri olan Zuhal Topal, sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programının sezon arası vermesinin hemen ardından soluğu tatilde aldı. Bu yazı ailesiyle geçiren Zuhal Topal’dan gelen tatil paylaşımı ise, takipçilerini resmen mest etti. İşte Zuhal Topal ve bikinili halinin ayrıntıları...
Ekranların sevilen ve güvenilen isimlerinden biri olan Zuhal Topal, sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programının sezon arası vermesinin hemen ardından soluğu tatilde aldı. Bu yazı ailesiyle geçiren Zuhal Topal’dan gelen tatil paylaşımı ise, takipçilerini resmen mest etti. Öte yandan Zuhal Topal’ın bikinili halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü üzerine övgü ile karşılandı. Peki, Zuhal Topal ne paylaştı? Zuhal Topal nasıl bir paylaşım yaptı? Zuhal Topal’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 16:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.