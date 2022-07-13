Survivor Şampiyonu Cemal Can’ın Kilolu Halleri Tanınacak Gibi Değil! Şimdi Kızlar Hasta Ama O Zamanlar… “Bu Cemal Olamaz!”
Sosyal medya fenomeni olarak tanınmaya başlayan katıldığı Survivor yarışında şampiyon olmasıyla popüler hale gelen Cemal Can Canseven’in geçmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Cemal Canseven'in şoke eden fotoğraf ve detayları...
Sosyal medya fenomeni olarak tanınmaya başlayan katıldığı Survivor yarışında şampiyon olmasıyla popüler hale gelen Cemal Can Canseven’in geçmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halleri herkesi şaşırtacak cinsten iken; geçirdiği değişim ise, herkesin aklını başından aldı! Peki, Cemal Can Canseven’in eski hali nasıl? Cemal Can Canseven’de estetik var mı? Cemal Can Canseven geçmişte nasıldı? İşte, detaylar…
13 Tem 2022 - 16:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.