Survivor Şampiyonu Cemal Can’ın Kilolu Halleri Tanınacak Gibi Değil! Şimdi Kızlar Hasta Ama O Zamanlar… “Bu Cemal Olamaz!”

Sosyal medya fenomeni olarak tanınmaya başlayan katıldığı Survivor yarışında şampiyon olmasıyla popüler hale gelen Cemal Can Canseven’in geçmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halleri herkesi şaşırtacak cinsten iken; geçirdiği değişim ise, herkesin aklını başından aldı! Peki, Cemal Can Canseven’in eski hali nasıl? Cemal Can Canseven’de estetik var mı? Cemal Can Canseven geçmişte nasıldı? İşte, detaylar…