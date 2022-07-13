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13 Tem 2022 - 16:40

Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Yaka Silkiyor! Resmen Bıkıp Usandılar; Dayanacak Güçleri Kalmadı! Yarışmacılar Bir Yandan, O İsimler Bir Yandan…

Tv8 ekranların en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te sular durulmuyor! O isimden yana artık yaka silken şefler, resmen bıkıp usandıklarını gösterdiler. Dayanacak güçleri kalmadığını birkaç kelimeyle açıklayan Somer Şef, sosyal medyayı salladı! Yarışmacılar bir yandan yüklenirken; bir yandan ise o ismin yaptıkları herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…