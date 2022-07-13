- 13 Tem 2022 - 16:40

Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Yaka Silkiyor! Resmen Bıkıp Usandılar; Dayanacak Güçleri Kalmadı! Yarışmacılar Bir Yandan, O İsimler Bir Yandan…

Tv8 ekranların en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te sular durulmuyor! O isimden yana artık yaka silken şefler, resmen bıkıp usandıklarını gösterdiler. Dayanacak güçleri kalmadığını birkaç kelimeyle açıklayan Somer Şef, sosyal medyayı salladı! Yarışmacılar bir yandan yüklenirken; bir yandan ise o ismin yaptıkları herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması, Kurban Bayramı arasından sonra yeniden ekranlara gelmeye başlayacak. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasında yarışmacılar kendilerine şeflere ispatlamak için büyük bir çaba verecekler! Yarışmanın yeni bölümüne ait tek bir an ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte şeflerin yaka silktiği bomba olay!

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13 Tem 2022 - 16:40 Ankara- Yaşam

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