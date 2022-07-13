Survivor Nisa’ya Şampiyonluk Parası Yetmedi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Ortalık Karıştı! Artık Yanında Hande Erçel Bile Sönük Kalıyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı olarak kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı’na şampiyonluk parası resmen yetmedi! Acun Ilıcalı sayesinde ünlenen Nisa Bölükbaşı, ortalığın karışmasına neden oldu! Artık yanında Hande Erçel’in bile sönük kaldığı Nisa Bölükbaşı, öyle bir projeyle ekran başına geliyor ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, samimi ve sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurmuştu! Survivor 2022 döneminde şansını denemek için katılan ve rakiplerini eleyerek şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, herkes şok etmişti. Survivor yarışmasından sonra teklif üzerine teklif alan Nisa Bölükbaşı’nın o işi sonunda kabul ettiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.