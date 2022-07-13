Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Tem 2022 - 16:41

Survivor Nisa’ya Şampiyonluk Parası Yetmedi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Ortalık Karıştı! Artık Yanında Hande Erçel Bile Sönük Kalıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı olarak kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı’na şampiyonluk parası resmen yetmedi! Acun Ilıcalı sayesinde ünlenen Nisa Bölükbaşı, ortalığın karışmasına neden oldu! Artık yanında Hande Erçel’in bile sönük kaldığı Nisa Bölükbaşı, öyle bir projeyle ekran başına geliyor ki…