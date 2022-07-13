Mustafa Topaloğlu’ndan Bomba Açıklama! Bir Gram Acımadı; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Meğer Evinden Ekmeğinden Etmiş…

Bir süredir Youtube üzerinden “Haber Bahane” programını yapan Gökay Kalaycıoğlu'nun bu haftaki konuğu Mustafa Topaloğlu’ydu. Özel yaşamına ilişkin kimsenin bilmediği detayları Gökay Kalaycıoğlu’na anlatan Mustafa Topaloğlu’nun hedefinde meslektaşı Mahsun Kırmızıgül vardı. Peki, Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile ilgili ne dedi? Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile ne sorun yaşadı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...