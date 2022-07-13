Mustafa Topaloğlu’ndan Bomba Açıklama! Bir Gram Acımadı; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Meğer Evinden Ekmeğinden Etmiş…
Bir süredir Youtube üzerinden “Haber Bahane” programını yapan Gökay Kalaycıoğlu'nun bu haftaki konuğu Mustafa Topaloğlu’ydu. Özel yaşamına ilişkin kimsenin bilmediği detayları Gökay Kalaycıoğlu’na anlatan Mustafa Topaloğlu ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir Youtube üzerinden “Haber Bahane” programını yapan Gökay Kalaycıoğlu'nun bu haftaki konuğu Mustafa Topaloğlu’ydu. Özel yaşamına ilişkin kimsenin bilmediği detayları Gökay Kalaycıoğlu’na anlatan Mustafa Topaloğlu’nun hedefinde meslektaşı Mahsun Kırmızıgül vardı. Peki, Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile ilgili ne dedi? Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile ne sorun yaşadı? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 16:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.