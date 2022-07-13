Sinan Akçıl’dan Bomba Aleyna Tilki Göndermesi! Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yenilir Yutulur Gibi Değil…

Bir süredir Demet Akalın ile “dünya starlığı” üzerinden polemiğe giren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez bambaşka bir polemiğin fitilini ateşledi. Mezar taşı önünde verdiği poz ile herkesi şaşırtan Aleyna Tilki’nin mezarın yanına uzandığı o anlara bir yorum da meslektaşı Sinan Akçıl’dan geldi. Aleyna Tilki’ye göndermede bulunan Sinan Akçıl, söyledikleriyle herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Sinan Akçıl, Aleyna Tilki için ne dedi? Sinan Akçıl hangi açıklamalarda bulundu? Sinan Akçıl, Aleyna Tilki’nin mezarlık pozunu nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…

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