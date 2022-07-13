- 13 Tem 2022 - 16:42

Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi…

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız’da Hayri karakterine hayat evren Cihangir Ceyhan’ın diziyle tüm bağlarının koptuğu ortaya çıktı! Gelen son dakika haberiyle birlikte resmen eller kollar titremeye başladı! Kimsenin inanmak bile istemediği o olay; özellikle Camdaki Kız izleyicisi tarafından hoş karşılanmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Sevilen dizinin yeniden ekranlara Eylül ayında geleceği düşünülürken; gelen veda haberi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Hayri karakteriyle kafalarda birleşen Cihangir Ceyhan resmen diziden ayrıldı! Peki, neler oluyor?

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13 Tem 2022 - 16:42 Ankara- Yaşam

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