Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi…
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız’da Hayri karakterine hayat evren Cihangir Ceyhan’ın diziyle tüm bağlarının koptuğu ortaya çıktı! Gelen son dakika haberiyle birlikte resmen eller kollar titremeye başladı! Kimsenin inanmak bile istemediği o olay; özellikle Camdaki Kız izleyicisi tarafından hoş karşılanmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Sevilen dizinin yeniden ekranlara Eylül ayında geleceği düşünülürken; gelen veda haberi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Hayri karakteriyle kafalarda birleşen Cihangir Ceyhan resmen diziden ayrıldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.