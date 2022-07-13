Alişan Bu İtiraf Sonrasında Yerle Bir Olabilir! Nadide Sultan Neyi İtiraf Etti? Öyle Şeyler Dedi Ki… “Alişan’dan Hiç Beklemezdim!” Neler Oluyor?
Bir süredir ortalarda gözükmeyen Nadide Sultan, sahnelerden sonra ekranlara da geri döndü. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk olan Nadide Sultan’ın Alişan ve Kubat’ı hedef alan itirafları herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Bir süredir ortalarda gözükmeyen Nadide Sultan, sahnelerden sonra ekranlara da geri döndü. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk olan Nadide Sultan’ın Alişan ve Kubat’ı hedef alan itirafları herkesi şaşırttı! Peki, Nadide Sultan neyi itiraf etti? Nadide Sultan, Alişan ve Kubat ile ilgili ne dedi? Nadide Sultan’ın özel yaşamına ilişkin yaptığı açıklamalar neler? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 23:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.