Alişan Bu İtiraf Sonrasında Yerle Bir Olabilir! O İsim Öyle Şeyler Dedi Ki… “Alişan’dan Hiç Beklemezdim!” Neler Oluyor?

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Nadide Sultan, sahnelerden sonra ekranlara da geri döndü. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk olan Nadide Sultan’ın Alişan ve Kubat’ı hedef alan itirafları herkesi şaşırttı! Peki, Nadide Sultan neyi itiraf etti? Nadide Sultan, Alişan ve Kubat ile ilgili ne dedi? Nadide Sultan’ın özel yaşamına ilişkin yaptığı açıklamalar neler? İşte, detaylar…

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