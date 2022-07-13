İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor?
Yıllar sonra Çeşme’de yeniden sahne alan İbrahim Tatlıses, sahnede seyircisi ile dertleşti. Sahneden çocuklarına çok önemli öğütler veren İbrahim Tatlıses, vasiyetini de ilk kez sahneden paylaştı! İşte detaylar...
Yıllar sonra Çeşme’de yeniden sahne alan İbrahim Tatlıses, sahnede seyircisi ile dertleşti. Sahneden çocuklarına çok önemli öğütler veren İbrahim Tatlıses, vasiyetini de ilk kez sahneden paylaştı! Peki, İbrahim Tatlıses çocukları ile ilgili ne dedi? İbrahim Tatlıses, çocuklarına ne vasiyet etti? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 16:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.