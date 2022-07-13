İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor?

Yıllar sonra Çeşme’de yeniden sahne alan İbrahim Tatlıses, sahnede seyircisi ile dertleşti. Sahneden çocuklarına çok önemli öğütler veren İbrahim Tatlıses, vasiyetini de ilk kez sahneden paylaştı! Peki, İbrahim Tatlıses çocukları ile ilgili ne dedi? İbrahim Tatlıses, çocuklarına ne vasiyet etti? İşte, detaylar…

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