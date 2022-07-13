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13 Tem 2022 - 16:56

Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan bomba haber geldi. En son olarak Kurban Bayramı’nın ilk günü ekranlara gelen bölümle milyonları ekran başına toplayan Gönül Dağı dizisinin yapımcısı, kararını verdi; bombayı patlattı! Yeni sezon beklenirken; gelen haberse kalp krizlerine neden oldu! Veysel karakteri hakkında verilen karar; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…