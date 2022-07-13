Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan bomba haber geldi. En son olarak Kurban Bayramı’nın ilk günü ekranlara gelen bölümle milyonları ekran başına toplayan Gönül Dağı dizisinin yapımcısı, kararını verdi; bombayı patlattı! Yeni sezon beklenirken; gelen haberse kalp krizlerine neden oldu! Veysel karakteri hakkında verilen karar; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Dilek karakteri, Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılmasına rağmen hayata tutunamayan Dilek, sevenlerini derinden üzmüştü. Gönül Dağı dizisi sezon finalindeyken gelen bomba kararsa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.