Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Aşk101’den sonra Yargı dizisinde de Kaan Urgancıoğlu’yla kamera karşısına geçen Pınar Deniz, mükemmel uyumlarından dolayı aşk dedikodularına karışmışlardı. Pınar Deniz ise Kaan Uragncıoğlu’nun çok yakın arkadaşı olduğunu dile getirmişti. Peki, başarılı oyuncu Pınar Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?

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