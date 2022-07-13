- 13 Tem 2022 - 22:02

Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!”

Hadise ve Hande Erçel’le yaşamış olduğu aşklarla ortalığı kasıp kavuran Kaan Yıldırım’ın yeni aşkı Pınar Deniz’in yapmış olduğu bikinili paylaşımlarla nefesleri kesti! Arka arkaya bikinili paylaşımda bulunan Pınar Deniz’in kumlar arasında vermiş olduğu pozlar resmen kan ter içerisinde bıraktı! Hayranlarından “Ateş saçıyorsun be kızım” yorumlarını alan Pınar Deniz, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Aşk101’den sonra Yargı dizisinde de Kaan Urgancıoğlu’yla kamera karşısına geçen Pınar Deniz, mükemmel uyumlarından dolayı aşk dedikodularına karışmışlardı. Pınar Deniz ise Kaan Uragncıoğlu’nun çok yakın arkadaşı olduğunu dile getirmişti. Peki, başarılı oyuncu Pınar Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?

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13 Tem 2022 - 22:02 Ankara- Yaşam

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