Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, transparan bir kıyafet giyerek nefesleri kesti. İç çamaşırını gösteren başarılı oyuncu, bikinili paylaşımından sonra resmen alev saçtı! Hayranlarından hem tam not hem de “Fizik kadın” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı salladı!
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel isim Serenay Sarıkaya, yakın zamanda ise Burak Deniz’le başrol paylaştığı Şahmeran dizisiyle sevenlerini karşılayacak! Nasıl bir karaktere hayat vereceği merak edilen Serenay Sarıkaya, dizisinin paydos edilmesinden hemen sonra soluğu sevgilisiyle tatilde almıştı. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.