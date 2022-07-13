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13 Tem 2022 - 22:02

Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, transparan bir kıyafet giyerek nefesleri kesti. İç çamaşırını gösteren başarılı oyuncu, bikinili paylaşımından sonra resmen alev saçtı! Hayranlarından hem tam not hem de “Fizik kadın” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı salladı!