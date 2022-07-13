- 13 Tem 2022 - 22:02

Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları…

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, annesiyle sosyal medyayı salladı! Ana kız pozlarını paylaşan Gülsim Ali İlhan, görenlerin adeta donup kalmasına neden oldu! Kimi güzel oyuncunun annesini ablası sandı, kimi ise kardeşi! Birçok seveninden; “Güzelliğini nereden aldığı belli oldu” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde ekranlara veda eden Gülsim Ali İlhan, hayranlarını yasa boğmuştu. Gönül Dağı dizisinden sonra yine aynı kalitede bir diziyle seyircinin karşısına çıkacağını geçtiğimiz günlerde dile getiren Gülsim Ali İlhan’ın Kral Kaybederse isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol paylaşacağı iddia edilmişti. Şimdilerde ailesiyle yurtdışında olan Gülsim Ali İlhan’ın annesiyle yapmış olduğu paylaşım ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Tem 2022 - 22:02 Ankara- Yaşam

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