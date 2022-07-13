Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları…

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde ekranlara veda eden Gülsim Ali İlhan, hayranlarını yasa boğmuştu. Gönül Dağı dizisinden sonra yine aynı kalitede bir diziyle seyircinin karşısına çıkacağını geçtiğimiz günlerde dile getiren Gülsim Ali İlhan’ın Kral Kaybederse isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol paylaşacağı iddia edilmişti. Şimdilerde ailesiyle yurtdışında olan Gülsim Ali İlhan’ın annesiyle yapmış olduğu paylaşım ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!