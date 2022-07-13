Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor!
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel, sosyal medyayı sallayan paylaşımlarda bulundu! Durmak nedir bilmeyen Hande Erçel, şimdide sütyen şort kumun içinde öyle pozlar verdi ki, görenler “Yeter artık uslan be” yorumlarında bulundular! Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarını sallayan Hande Erçel, fiziğini yine sergiledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu doludizgin aşkla hayranlarını mest eden Hande Erçel bir anda ayrılma kararı almış ve herkesi şok etmişti. Tüm resimlerini kaldıran Hande Erçel, bir de üzerine Kerem Bürsin’i takipten çıkarınca hayranları yerle bir olmuştu. Çok geçmeden Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la çıkan aşk dedikodularını kabul etmişti ama aldatma iddialarından sonra ayrılık kararı almıştı. Şimdiyse Hande Erçel, aşk acısını bir kenara bırakarak; öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.