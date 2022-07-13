Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor!

Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu doludizgin aşkla hayranlarını mest eden Hande Erçel bir anda ayrılma kararı almış ve herkesi şok etmişti. Tüm resimlerini kaldıran Hande Erçel, bir de üzerine Kerem Bürsin’i takipten çıkarınca hayranları yerle bir olmuştu. Çok geçmeden Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la çıkan aşk dedikodularını kabul etmişti ama aldatma iddialarından sonra ayrılık kararı almıştı. Şimdiyse Hande Erçel, aşk acısını bir kenara bırakarak; öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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