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13 Tem 2022 - 22:03

Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, son model 3 milyon liralık bir araba kazanmıştı. Ama şimdiden arabanın çilesini çekmeye başladı! Kazandığına bin pişman konuma gelen Batuhan Karacakaya, sevenlerini sarmıştı. Gelen son dakika açıklaması okları Acun Ilıcalı’ya çevirdi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o olay…