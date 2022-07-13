- 13 Tem 2022 - 22:03

Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, son model 3 milyon liralık bir araba kazanmıştı. Ama şimdiden arabanın çilesini çekmeye başladı! Kazandığına bin pişman konuma gelen Batuhan Karacakaya, sevenlerini sarmıştı. Gelen son dakika açıklaması okları Acun Ilıcalı’ya çevirdi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star finalinde ortalık karışmıştı. Batuhan Karacakaya, 3. olunca annesi, oğlunun hakkının yenildiğinden bahsetmiş ve tepkisini dile getirmişti. Yarışmada 3 milyon değerinde bir araç kazanan Batuhan Karacakaya, hayranlarını şok edecek bir iddiayla anılmaya başlamıştı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Tem 2022 - 22:03 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa’ya Şampiyonluk Parası Yetmedi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Ortalık Karıştı! Artık Yanında Hande Erçel Bile Sönük Kalıyor… mask
Survivor Nisa’ya Şampiyonluk Parası Yetmedi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Ortalık Karıştı! Artık Yanında Hande Erçel Bile Sönük Kalıyor…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Odası Paylaşımı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Minicik Üstüyle Fiziğini Yine Kanıtladı! “Aman Tanrım Dedim!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Odası Paylaşımı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Minicik Üstüyle Fiziğini Yine Kanıtladı! “Aman Tanrım Dedim!”
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! İnkar Üzerine İnkar Etmişti; Tek Bir Görüntü Tüm Aşkı Ele Verdi! Meğer O İsimle 1 Yıl 3 Aydır… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! İnkar Üzerine İnkar Etmişti; Tek Bir Görüntü Tüm Aşkı Ele Verdi! Meğer O İsimle 1 Yıl 3 Aydır…
Survivor Evrim Bildiğiniz Gibi Değil! Yarışmadan Sonra Bir Değişti, Pir Değişti! Minicik Şortuyla ve Bikini Üstüyle… “Buralar Alev Aldı!” mask
Survivor Evrim Bildiğiniz Gibi Değil! Yarışmadan Sonra Bir Değişti, Pir Değişti! Minicik Şortuyla ve Bikini Üstüyle… “Buralar Alev Aldı!”
Survivor Nisa, O İsmin Ekmeğine Yağ Sürdü! Acun Komple Satın Alsa Bu Kadar Mutlu Olmazdı! Hem Yurtiçinden, Hem Yurtdışından… mask
Survivor Nisa, O İsmin Ekmeğine Yağ Sürdü! Acun Komple Satın Alsa Bu Kadar Mutlu Olmazdı! Hem Yurtiçinden, Hem Yurtdışından…
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!” mask
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı… mask
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı…
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!” mask
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!”
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!” mask
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!”
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları… mask
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları…
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor! mask
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor!
İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor?
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den Dudak Dudağa Pozlar! “İyice Şaşırdın!” Oğulcan Engin Çıldırmasında Ne Yapsın! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den Dudak Dudağa Pozlar! “İyice Şaşırdın!” Oğulcan Engin Çıldırmasında Ne Yapsın! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!”
Sinan Akçıl’dan Bomba Aleyna Tilki Göndermesi! Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yenilir Yutulur Gibi Değil… mask
Sinan Akçıl’dan Bomba Aleyna Tilki Göndermesi! Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yenilir Yutulur Gibi Değil…
Cansu Dere Akılları Başlardan Bikinisiyle Alıp Götürdü! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!” mask
Cansu Dere Akılları Başlardan Bikinisiyle Alıp Götürdü! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”
Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi… mask
Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor! mask
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor!
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları… mask
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları…
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!” mask
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!”
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!” mask
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!”
Bayramda Kilo Alanlar Dikkat! Sadece 5 Günde 5 Kilo Vereceksiniz… Yağlarınız Eriyip Gidecek; İncecik Dal Gibi Kalacaksınız! Diyet Listesi Çıktı… mask
Bayramda Kilo Alanlar Dikkat! Sadece 5 Günde 5 Kilo Vereceksiniz… Yağlarınız Eriyip Gidecek; İncecik Dal Gibi Kalacaksınız! Diyet Listesi Çıktı…
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL