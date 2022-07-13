Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, son model 3 milyon liralık bir araba kazanmıştı. Ama şimdiden arabanın çilesini çekmeye başladı! Kazandığına bin pişman konuma gelen Batuhan Karacakaya, sevenlerini sarmıştı. Gelen son dakika açıklaması okları Acun Ilıcalı’ya çevirdi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star finalinde ortalık karışmıştı. Batuhan Karacakaya, 3. olunca annesi, oğlunun hakkının yenildiğinden bahsetmiş ve tepkisini dile getirmişti. Yarışmada 3 milyon değerinde bir araç kazanan Batuhan Karacakaya, hayranlarını şok edecek bir iddiayla anılmaya başlamıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.