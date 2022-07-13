Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Tem 2022 - 22:24

Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!”

Tv8 ekranlarında yer alan Survivor All Star yarışmasına katılarak adını bir kez duyuran Berna Keklikler’i hiç böyle görmediğiniz! Survivor yarışmasındaki bakımsız hallerinden eser bırakmayan Berna Keklikler, turuncu bikinisiyle kalça çatlaklarına kadar sergiledi! Fiziğiyle milyonları kendisine hayran bırakan Keklikler’e sevenleri ise “yaktın buraları yaktın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…