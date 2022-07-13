Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!”
Tv8 ekranlarında yer alan Survivor All Star yarışmasına katılarak adını bir kez duyuran Berna Keklikler’i hiç böyle görmediğiniz! Survivor yarışmasındaki bakımsız hallerinden eser bırakmayan Berna Keklikler, turuncu bikinisiyle kalça çatlaklarına kadar sergiledi! Fiziğiyle milyonları kendisine hayran bırakan Keklikler’e sevenleri ise “yaktın buraları yaktın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında azmiyle akıllarda kalan Berna Keklikler, Evrim Keklik’le girmiş olduğu potaların birinde hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Evrim Keklik’le çok iyi anlaşan Berna Keklikler’ler birkaç bölüm ilerleyince resmen kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı! Her şeyi geride bırakan Berna Keklikler, Survivor’dan sonra normal hayatına döndü ve bikinili paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.