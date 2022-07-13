- 13 Tem 2022 - 22:24 G: 13 Tem 2022 - 22:35

Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!”

Tv8 ekranlarında yer alan Survivor All Star yarışmasına katılarak adını bir kez duyuran Berna Keklikler’i hiç böyle görmediğiniz! Survivor yarışmasındaki bakımsız hallerinden eser bırakmayan Berna Keklikler, turuncu bikinisiyle kalça çatlaklarına kadar sergiledi! Fiziğiyle milyonları kendisine hayran bırakan Keklikler’e sevenleri ise “yaktın buraları yaktın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında azmiyle akıllarda kalan Berna Keklikler, Evrim Keklik’le girmiş olduğu potaların birinde hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Evrim Keklik’le çok iyi anlaşan Berna Keklikler’ler birkaç bölüm ilerleyince resmen kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı! Her şeyi geride bırakan Berna Keklikler, Survivor’dan sonra normal hayatına döndü ve bikinili paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Tem 2022 - 22:24 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Survivor Nisa’ya Şampiyonluk Parası Yetmedi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Ortalık Karıştı! Artık Yanında Hande Erçel Bile Sönük Kalıyor… mask
Survivor Nisa’ya Şampiyonluk Parası Yetmedi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Ortalık Karıştı! Artık Yanında Hande Erçel Bile Sönük Kalıyor…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Odası Paylaşımı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Minicik Üstüyle Fiziğini Yine Kanıtladı! “Aman Tanrım Dedim!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Odası Paylaşımı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Minicik Üstüyle Fiziğini Yine Kanıtladı! “Aman Tanrım Dedim!”
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! İnkar Üzerine İnkar Etmişti; Tek Bir Görüntü Tüm Aşkı Ele Verdi! Meğer O İsimle 1 Yıl 3 Aydır… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! İnkar Üzerine İnkar Etmişti; Tek Bir Görüntü Tüm Aşkı Ele Verdi! Meğer O İsimle 1 Yıl 3 Aydır…
Survivor Evrim Bildiğiniz Gibi Değil! Yarışmadan Sonra Bir Değişti, Pir Değişti! Minicik Şortuyla ve Bikini Üstüyle… “Buralar Alev Aldı!” mask
Survivor Evrim Bildiğiniz Gibi Değil! Yarışmadan Sonra Bir Değişti, Pir Değişti! Minicik Şortuyla ve Bikini Üstüyle… “Buralar Alev Aldı!”
Survivor Nisa, O İsmin Ekmeğine Yağ Sürdü! Acun Komple Satın Alsa Bu Kadar Mutlu Olmazdı! Hem Yurtiçinden, Hem Yurtdışından… mask
Survivor Nisa, O İsmin Ekmeğine Yağ Sürdü! Acun Komple Satın Alsa Bu Kadar Mutlu Olmazdı! Hem Yurtiçinden, Hem Yurtdışından…
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!” mask
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı… mask
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı…
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! mask
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti!
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!” mask
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”
45'lik Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Fit Haliyle Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…“Maşallah!” mask
45'lik Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Fit Haliyle Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…“Maşallah!”
Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor! mask
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor!
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!” mask
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!”
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!” mask
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!”
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları… mask
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları…
İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor?
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den Dudak Dudağa Pozlar! “İyice Şaşırdın!” Oğulcan Engin Çıldırmasında Ne Yapsın! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den Dudak Dudağa Pozlar! “İyice Şaşırdın!” Oğulcan Engin Çıldırmasında Ne Yapsın! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!” mask
Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!”
Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be” mask
Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be”
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! mask
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti!
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!” mask
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”
45'lik Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Fit Haliyle Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…“Maşallah!” mask
45'lik Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Fit Haliyle Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…“Maşallah!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL