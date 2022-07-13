Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın neden ayrıldığı ortaya çıktı! Yönetmen, yapımcı ve set çalışanlarının birbirine girdiği gündeme gelmişti ama perde arkası kapkaranlık çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum; sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Özge Yağız ve Hakan Kurtaş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Baba dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte kafalarda sorular oluşmaya başlamıştı. Dizinin kökten final olacağı, yönetmen ve set çalışanlarının birbirine girdiği gibi birçok iddia sosyal medyayı sallamıştı. Dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ında diziden ayrılabileceği konuşuluyordu ki, sonunda cevap verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.