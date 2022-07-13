- 13 Tem 2022 - 22:53 G: 13 Tem 2022 - 23:05

Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın neden ayrıldığı ortaya çıktı! Yönetmen, yapımcı ve set çalışanlarının birbirine girdiği gündeme gelmişti ama perde arkası kapkaranlık çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum; sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Özge Yağız ve Hakan Kurtaş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Baba dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte kafalarda sorular oluşmaya başlamıştı. Dizinin kökten final olacağı, yönetmen ve set çalışanlarının birbirine girdiği gibi birçok iddia sosyal medyayı sallamıştı. Dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ında diziden ayrılabileceği konuşuluyordu ki, sonunda cevap verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Tem 2022 - 22:53 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi… mask
Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi…
Senden Daha Güzel Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! Neden Ekranlarda Olmadığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasında İşler Karışık… mask
Senden Daha Güzel Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! Neden Ekranlarda Olmadığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasında İşler Karışık…
Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrıldı Mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat Dizisinden Neden Ayrıldı? Seyirciyi Şoke Eden Karar! mask
Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrıldı Mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat Dizisinden Neden Ayrıldı? Seyirciyi Şoke Eden Karar!
Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor... mask
Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor...
Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çağlar Ertuğrul’dan Bomba Teşkilat Açıklaması! Diziden Ayrıldığı Kesinleşmişti; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! “Yalan Olduğunu Bile Bile…” mask
Çağlar Ertuğrul’dan Bomba Teşkilat Açıklaması! Diziden Ayrıldığı Kesinleşmişti; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! “Yalan Olduğunu Bile Bile…”
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!”
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!” mask
Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!”
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! mask
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti!
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!” mask
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”
45'lik Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Fit Haliyle Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…“Maşallah!” mask
45'lik Zuhal Topal Bikinisiyle 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Fit Haliyle Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Hayranları Yorumları Arka Arkaya Yapıyor…“Maşallah!”
Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Arabayı Kazandığına Bin Pişman Oldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Oklar Acun’a Çevrildi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor! mask
Hande Erçel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Sütyen Şort Kumun İçinde… “Yeter Artık Uslan Be!” Twitter, Instagram Sallanıyor!
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!” mask
Kaan Yıldırım’ın Biricik Aşkı Bikinili Paylaşımlara Doymadı! Kumların Arasından Öyle Paylaşımlar Yaptı Ki… “Ateş Saçıyorsun Kızım!”
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!” mask
Serenay Sarıkaya Transparan Bluzundan İç Çamaşırını Göstere Göstere… Bikinili Paylaşımlardan Sonra Nefes Mefes Bırakmadı! “Fizik Kadın!”
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları… mask
Gönül Dağı Dilek’in Annesini Görenler Donup Kalıyor! Kimi Ablası Sanıyor, Kimi Kardeşi… “Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu!” Ana Kız Pozları…
İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses’ten Bomba Açıklama! Öz Oğluyla Birbirine Girmişti; Mahkemelik Olmuşlardı! “5 Kızım…” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler… mask
Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler…
Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!” mask
Survivor Berna’yı Hiç Böyle Görmediniz! Turuncu Bikinisiyle Kalça Çatlaklarına Kadar Sergiledi; Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Yaktın Buraları Yaktın!”
Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be” mask
Survivor Sude ve Mert Büyük Gösteriş Yaptı! Nisa ve Ogeday Kıskançlıktan Çatladı! Öyle Pozlar Verdiler Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Vay Be”
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! mask
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Kurretülayn Matur’dan Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Kırmızı Minileri Çekti; Nefesleri Kesti!
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!” mask
Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL