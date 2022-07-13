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13 Tem 2022 - 22:53

Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın neden ayrıldığı ortaya çıktı! Yönetmen, yapımcı ve set çalışanlarının birbirine girdiği gündeme gelmişti ama perde arkası kapkaranlık çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum; sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…