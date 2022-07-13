Şeyma Subaşı Kalça Şovuyla Sosyal Medyayı Salladı! “Bile Bile Böyle Poz Verilmez Ki” Görenleri Cayır Cayır Yaktı! O Halini Görenler…

Acun Ilıcalı’yla yollarını ayırdıktan sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı, farklı isimlerde aşkı aramıştı. Özellikle son zamanlarda adı Hakan Sabancı ve Mehmet Germiyangil gibi isimlerle aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı, hiçbir iddiaya yanıt vermemişti ama Mısırlı milyonerle yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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