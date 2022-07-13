Şeyma Subaşı Kalça Şovuyla Sosyal Medyayı Salladı! “Bile Bile Böyle Poz Verilmez Ki” Görenleri Cayır Cayır Yaktı! O Halini Görenler…
Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilikle ününe ün katan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı en çok kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. Kalça şovu yapan Şeyma Subaşı, görenlerden tepki üzerine tepki aldı. “Böyle bile bile poz verilmez ki” yorumları yapılan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yollarını ayırdıktan sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı, farklı isimlerde aşkı aramıştı. Özellikle son zamanlarda adı Hakan Sabancı ve Mehmet Germiyangil gibi isimlerle aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı, hiçbir iddiaya yanıt vermemişti ama Mısırlı milyonerle yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.