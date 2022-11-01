Ünlü Model Ece Sükan Ekim Ayında Bikinisiyle Olay Oldu! Görenler Fiziğine Hayran Kaldı! “Altı Üstünden Daha Açık!” Onu Hiç Böyle Görmediniz!
Moda dünyasının merak ile takip edilen isimlerinden biri olan Ece Sükan, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir paylaşım ile herkesi adeta şoke etti. Yaptığı paylaşım ile tüm takipçilerinin dikkatini üzerine çeken Ece Sükan, takipçilerinden ilginç yorumlar da aldı. İşte Ece Sükan ve bikinisi ile ilgili detaylar...
Moda dünyasının merak ile takip edilen isimlerinden biri olan Ece Sükan, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir paylaşım ile herkesi adeta şoke etti. Yaptığı paylaşım ile tüm takipçilerinin dikkatini üzerine çeken Ece Sükan, takipçilerinden ilginç yorumlar da aldı. Ece Sükan’ın o paylaşımına gelen özellikle bir yorum ise, herkesi şaşkına çevirmeye yetti! Peki, Ece Sükan ne paylaştı? Ece Sükan nasıl bir paylaşım yaptı? Ece Sükan’ın paylaşımına gelen o yorum ne? İşte, detaylar…
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01 Kas 2022 - 11:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.