- 14 Tem 2022 - 18:51

15 Temmuz'da EGO, Metro, Başkentray ve Otobüsler Bedava? Ankara'da 15 Temmuz'da Otobüsler Ücretsiz Mi? İşte O Açıklama…

Bu yıl için de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşmaya başladı. Yine çeşitli etkinlikler ve anma törenleri ile şehitlerin hatırlanacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kurban Bayramı’nda olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz taşıma yapıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı. Sizde 15 Temmuz'da EGO ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretini merak ediyorsanız işte detaylar...

Bu yıl için de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşmaya başladı. Yine çeşitli etkinlikler ve anma törenleri ile şehitlerin hatırlanacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kurban Bayramı’nda olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz taşıma yapıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Peki, 15 Temmuz'da EGO, metro, Başkentray ve otobüsler bedava mı? Ankara'da 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar…

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14 Tem 2022 - 18:51 - Yaşam

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