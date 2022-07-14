Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Tem 2022 - 18:51

15 Temmuz'da EGO, Metro, Başkentray ve Otobüsler Bedava? Ankara'da 15 Temmuz'da Otobüsler Ücretsiz Mi? İşte O Açıklama…

Bu yıl için de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşmaya başladı. Yine çeşitli etkinlikler ve anma törenleri ile şehitlerin hatırlanacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kurban Bayramı’nda olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz taşıma yapıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı. Sizde 15 Temmuz'da EGO ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretini merak ediyorsanız işte detaylar...