Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te geçtiğimiz yıl bulunan Azize Polat’ın değişimi inanılır gibi değil! Mini etekler ve dekolteli kıyafetler giyerek; fiziğinin ne kadar düzeldiğini gösteren Azize Polat, resmen bir deri bir kemik kaldı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir değişime adını kazıyan Azize Polat, görenleri hayrete düşürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ev hanımı olarak katılan ama büyük başarılara imzasını atan Azize Polat, milyonlarca kadına örnek olmuştu. Masterchef tarihinde bir ilke bile sahip olan Azize Polat, elendikten sonra sadece 1 gün arayla yeniden yarışmaya girmişti. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka bir hayata sahip olan Azize Polat’ın paylaşımlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.