Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ev hanımı olarak katılan ama büyük başarılara imzasını atan Azize Polat, milyonlarca kadına örnek olmuştu. Masterchef tarihinde bir ilke bile sahip olan Azize Polat, elendikten sonra sadece 1 gün arayla yeniden yarışmaya girmişti. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka bir hayata sahip olan Azize Polat’ın paylaşımlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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