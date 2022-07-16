- 16 Tem 2022 - 23:35

Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te geçtiğimiz yıl bulunan Azize Polat’ın değişimi inanılır gibi değil! Mini etekler ve dekolteli kıyafetler giyerek; fiziğinin ne kadar düzeldiğini gösteren Azize Polat, resmen bir deri bir kemik kaldı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir değişime adını kazıyan Azize Polat, görenleri hayrete düşürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ev hanımı olarak katılan ama büyük başarılara imzasını atan Azize Polat, milyonlarca kadına örnek olmuştu. Masterchef tarihinde bir ilke bile sahip olan Azize Polat, elendikten sonra sadece 1 gün arayla yeniden yarışmaya girmişti. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka bir hayata sahip olan Azize Polat’ın paylaşımlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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