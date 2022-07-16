Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da boy gösteren ve yarışmadan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı! Yarışma serüveni boyunca kazandığı parayla yaptığı şey resmen olay oldu! Serveti cebine koyunca işin rengini değiştiren Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı’nın bile hayretler içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına teklif geldiği halde katılmak istemediğini dile getiren Ayşe Yüksel, hayranların Twitter’ı ayağa kaldırmasından sonra kendisini Survivor’da bulmuştu. Yarışmaya tam tamına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, bir önceki sezonda olduğu gibi bu sezonda finali görmüştü. Peki, Survivor Ayşe yarışmadan kazandığı parayla ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.