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16 Tem 2022 - 21:42

Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da boy gösteren ve yarışmadan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı! Yarışma serüveni boyunca kazandığı parayla yaptığı şey resmen olay oldu! Serveti cebine koyunca işin rengini değiştiren Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı’nın bile hayretler içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…