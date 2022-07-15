Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı?
Geçtiğimi yıl hizmete Ankara Şehir Hastanesi’nin hizmet verdiği poliklinik sayısı ve verdiği hizmet kapasitesi günden güne artmaya devam ediyor. Peki, Ankara Şehir Hastanesi ile ilgili detaylar neler? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimi yıl hizmete Ankara Şehir Hastanesi’nin hizmet verdiği poliklinik sayısı ve verdiği hizmet kapasitesi günden güne artmaya devam ediyor. Peki, Ankara Şehir Hastanesinde acil var mı? Acilde hangi bölümler var? Ankara yetişkin ve çocuk acil bölümü var mı? Ortopedi, kalp damar, estetikli dikiş var mı? İşte, detaylar…
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15 Tem 2022 - 00:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.