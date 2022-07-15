Müjde! Otomobil Fiyatlarına Dev ÖTV İndirimi! TBMM Komisyonu Tarafından Onaylandı! İşte 350.000 TL’ye Varan İnanılmaz İndiriminin Yaşanacağı 2022 Otomobil Listesi!

Ülkemizde ihracatın önemli bir kısmını oluşturan otomobillerde, son zamanlardaki döviz ve enflasyon artışından etkilenen en önemli paydalardan birisi olmuştu. Enflasyon ve döviz kurlarının birbirini etkilemesi halinde yükselen değerler nedeni ile sıfır araç fiyatları alışılmadık seviyelere gelmiş durumda. Sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ile talep 2. El araçlara kaymış ancak burada da durum kısa bir süre sonra sıfır otomobil piyasasındaki gibi büyük yükselmeler yaşamıştı. Hal böyle iken araç satın almak isteyen vatandaşlar tekrardan sıfır otomobillere yönelmeye başladı. İndirim ve kampanya takibi yapan vatandaşlara ise müjdeli haber verildi. Otomobil üzerinde de uygulanan ÖTV Vergisinin %60’dan %10’a düşürülmesi haberi tüketiciler tarafından sevinçle karşılandı. İşte büyük vergi indiriminin uygulanacağı o otomobil listesi.

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