Müjde! Otomobil Fiyatlarına Dev ÖTV İndirimi! TBMM Komisyonu Tarafından Onaylandı! İşte 350.000 TL’ye Varan İnanılmaz İndiriminin Yaşanacağı 2022 Otomobil Listesi!
Sıfır araç alımlarında tüketicileri en çok zorlayan vergilerden biri olan paydalardan birisi ÖTV Vergisi ile ilgili çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu tarafından onaylandı. %60’dan %10’a düşecek olan büyük indirim ile birlikte otomobillerde 350.000 TL’ye varan indirimin gerçekleşmesi an meselesi. İşte detaylar…
Ülkemizde ihracatın önemli bir kısmını oluşturan otomobillerde, son zamanlardaki döviz ve enflasyon artışından etkilenen en önemli paydalardan birisi olmuştu. Enflasyon ve döviz kurlarının birbirini etkilemesi halinde yükselen değerler nedeni ile sıfır araç fiyatları alışılmadık seviyelere gelmiş durumda. Sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ile talep 2. El araçlara kaymış ancak burada da durum kısa bir süre sonra sıfır otomobil piyasasındaki gibi büyük yükselmeler yaşamıştı. Hal böyle iken araç satın almak isteyen vatandaşlar tekrardan sıfır otomobillere yönelmeye başladı. İndirim ve kampanya takibi yapan vatandaşlara ise müjdeli haber verildi. Otomobil üzerinde de uygulanan ÖTV Vergisinin %60’dan %10’a düşürülmesi haberi tüketiciler tarafından sevinçle karşılandı. İşte büyük vergi indiriminin uygulanacağı o otomobil listesi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Tem 2022 - 12:03 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.