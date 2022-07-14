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14 Tem 2022 - 13:18

Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Sırılsıklam Aşık! “Şampiyonlar” Pozu Ortalığı Kasıp Kavurdu; “İki Güne Biter” Deniyordu Ama… Neler Oldu Neler!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a sevgili olup gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’den yeni bir aşk pozu geldi! Nisa Bölükbaşı’nın Ogeday Girişken’e sırılsıklam aşık olduğunu gösteren bu poz; “Şampiyonlar” yorumlarına neden oldu! Yarışmadan sonra aşk hayatlarına devam etmeyecekleri düşünülen Nisa – Ogeday aşkı herkesi şok içerisinde bırakmayı başardı! Peki, nasıl bir paylaşımda bulundular?