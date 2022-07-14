Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Sırılsıklam Aşık! “Şampiyonlar” Pozu Ortalığı Kasıp Kavurdu; “İki Güne Biter” Deniyordu Ama… Neler Oldu Neler!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a sevgili olup gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’den yeni bir aşk pozu geldi! Nisa Bölükbaşı’nın Ogeday Girişken’e sırılsıklam aşık olduğunu gösteren bu poz; “Şampiyonlar” yorumlarına neden oldu! Yarışmadan sonra aşk hayatlarına devam etmeyecekleri düşünülen Nisa – Ogeday aşkı herkesi şok içerisinde bırakmayı başardı! Peki, nasıl bir paylaşımda bulundular?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor 2020 döneminden sonra Nisa Bölükbaşı, yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı’yla bir aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkları 1 yıl kadar sürmüş ve ayrılma kararı almışlardı! Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’dan sonra Ogeday Girişken’le yakınlaşmışlardı! Survivor All Star yarışmasına sevgili olarak gelen iki ismin birbirinden uzak tavırları ise kafalarda soru işareti oluşturmuştu ama ikili yarışmadan sonra aşklarını ilan etmişlerdi. İşte Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı’ndan gelen aşk pozu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.