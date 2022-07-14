Gülşen Sahneye Neredeyse Üstsüz Çıktı! Kıyafetinin Altı Ayrı, Üstü Ayrı Oynuyor! Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!”

Özellikle son zamanlarda konserde giydiği sahne kıyafetleri ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri daha ardında bıraktı. Bu konserine iç çamaşırsız bir şekilde çıkan Gülşen’in giydiği kıyafet bir kez daha olay oldu.

Özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları Gülşen’in niye böyle bir seçim yaptığına anlam veremediğini gösteren yorumlarda bulundu. Peki, Gülşen sahnede ne giydi? Gülşen nasıl bir sahne kıyafeti tercih etti? Gülşen’in sahne kıyafetine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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