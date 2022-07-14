- 14 Tem 2022 - 23:48 G: 15 Tem 2022 - 00:04

Gülşen Sahneye Neredeyse Üstsüz Çıktı! Kıyafetinin Altı Ayrı, Üstü Ayrı Oynuyor! Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!”

Özellikle son zamanlarda konserde giydiği sahne kıyafetleri ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri daha ardında bıraktı. Bu konserine iç çamaşırsız bir şekilde çıkan Gülşen’in giydiği kıyafet bir kez daha olay oldu. İşte detaylar...

Özellikle son zamanlarda konserde giydiği sahne kıyafetleri ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri daha ardında bıraktı. Bu konserine iç çamaşırsız bir şekilde çıkan Gülşen’in giydiği kıyafet bir kez daha olay oldu.

Özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları Gülşen’in niye böyle bir seçim yaptığına anlam veremediğini gösteren yorumlarda bulundu. Peki, Gülşen sahnede ne giydi? Gülşen nasıl bir sahne kıyafeti tercih etti? Gülşen’in sahne kıyafetine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... 

14 Tem 2022 - 23:48 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer… mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer…
Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Dehşet Saçtı! “Frikik Vereceksin Biraz Daha Açsan!” Mert Öcal İzin Verdikçe Açılıyor… mask
Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Dehşet Saçtı! “Frikik Vereceksin Biraz Daha Açsan!” Mert Öcal İzin Verdikçe Açılıyor…
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi… mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi…
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!” mask
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!”
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti! mask
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!
Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!” mask
Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!”
Pınar Deniz’in O Görsellerini Görenler Tanıyamıyor! “2 Saniye Bakınca Ergenliğinize Dönüyorsunuz!” Öyle Pozlar Vermiş Ki, İnanılır Gibi Değil… mask
Pınar Deniz’in O Görsellerini Görenler Tanıyamıyor! “2 Saniye Bakınca Ergenliğinize Dönüyorsunuz!” Öyle Pozlar Vermiş Ki, İnanılır Gibi Değil…
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi; Bitince Asıl Olay Patladı! Murat Ceylan Artık Son Noktasında… mask
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi; Bitince Asıl Olay Patladı! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle…
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı… mask
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Güncel Rakı Fiyatlarına Büyük Zam Haberi! Artık Herkes Uyanık Kalacak! Efe Rakı, Yeni Rakı kaç TL? İşte 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100’lük Yeni Rakı Güncel Fiyat Listesi mask
Güncel Rakı Fiyatlarına Büyük Zam Haberi! Artık Herkes Uyanık Kalacak! Efe Rakı, Yeni Rakı kaç TL? İşte 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100’lük Yeni Rakı Güncel Fiyat Listesi
A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Gülşen Sahneye Neredeyse Üstsüz Çıktı! Kıyafetinin Altına Altı Ayrı, Üstü Ayrı Oynuyor! Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!” mask
Gülşen Sahneye Neredeyse Üstsüz Çıktı! Kıyafetinin Altına Altı Ayrı, Üstü Ayrı Oynuyor! Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!”
Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Dehşet Saçtı! “Frikik Vereceksin Biraz Daha Açsan!” Mert Öcal İzin Verdikçe Açılıyor… mask
Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Dehşet Saçtı! “Frikik Vereceksin Biraz Daha Açsan!” Mert Öcal İzin Verdikçe Açılıyor…
Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer… mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer…
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti! mask
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL