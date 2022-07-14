Gülşen Sahneye Neredeyse Üstsüz Çıktı! Kıyafetinin Altı Ayrı, Üstü Ayrı Oynuyor! Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!”
Özellikle son zamanlarda konserde giydiği sahne kıyafetleri ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri daha ardında bıraktı. Bu konserine iç çamaşırsız bir şekilde çıkan Gülşen’in giydiği kıyafet bir kez daha olay oldu. İşte detaylar...
Özellikle son zamanlarda konserde giydiği sahne kıyafetleri ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri daha ardında bıraktı. Bu konserine iç çamaşırsız bir şekilde çıkan Gülşen’in giydiği kıyafet bir kez daha olay oldu.
Özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları Gülşen’in niye böyle bir seçim yaptığına anlam veremediğini gösteren yorumlarda bulundu. Peki, Gülşen sahnede ne giydi? Gülşen nasıl bir sahne kıyafeti tercih etti? Gülşen’in sahne kıyafetine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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14 Tem 2022 - 23:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.