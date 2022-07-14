Kenan İmirzalıoğlu Hayatının Şokunu Yaşadı! Canlı Yayında Yaşananlar; “Bu Kadarı da Pes” Dedirtti! 19 Yaşındaki İsim…
Ekranların en uzun soluklu kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da ATV ekranlarındaki yerini aldı. Yaz molasına dahi çıkmayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyirci karşısına çıkarken; yarışmanın son bölümünde herkesi kahkahaya boğacak anlar yaşandı. İşte detaylar...
Ekranların en uzun soluklu kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da ATV ekranlarındaki yerini aldı. Yaz molasına dahi çıkmayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyirci karşısına çıkarken; yarışmanın son bölümünde herkesi kahkahaya boğacak anlar yaşandı. O anları değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu’nun çıkışı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında neler oluyor? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne yaşandı? İşte, detaylar…
14 Tem 2022 - 13:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.