Kenan İmirzalıoğlu Hayatının Şokunu Yaşadı! Canlı Yayında Yaşananlar; “Bu Kadarı da Pes” Dedirtti! 19 Yaşındaki İsim…

Ekranların en uzun soluklu kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da ATV ekranlarındaki yerini aldı. Yaz molasına dahi çıkmayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyirci karşısına çıkarken; yarışmanın son bölümünde herkesi kahkahaya boğacak anlar yaşandı. O anları değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu’nun çıkışı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında neler oluyor? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne yaşandı? İşte, detaylar…