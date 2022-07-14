- 14 Tem 2022 - 13:34 G: 14 Tem 2022 - 13:39

Kenan İmirzalıoğlu Hayatının Şokunu Yaşadı! Canlı Yayında Yaşananlar; “Bu Kadarı da Pes” Dedirtti! 19 Yaşındaki İsim…

Ekranların en uzun soluklu kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da ATV ekranlarındaki yerini aldı. Yaz molasına dahi çıkmayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyirci karşısına çıkarken; yarışmanın son bölümünde herkesi kahkahaya boğacak anlar yaşandı. İşte detaylar...

Ekranların en uzun soluklu kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da ATV ekranlarındaki yerini aldı. Yaz molasına dahi çıkmayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyirci karşısına çıkarken; yarışmanın son bölümünde herkesi kahkahaya boğacak anlar yaşandı. O anları değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu’nun çıkışı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında neler oluyor? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne yaşandı? İşte, detaylar…

14 Tem 2022 - 13:34 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler… mask
Baba Dizisinden Büşra’sının Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Yönetmen, Yapımcı, Set Çalışanları Birbirine Girdi! Neler Oldu Neler…
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısından Bomba Karar! Yeni Sezon Beklenirken; Gelen Haber Kalp Krizlerine Neden Oldu! Veysel Karakteri… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi… mask
Camdaki Kız Dizisinden Hayri Karakteri Ayrıldı! Gelen Son Dakika Haberi Elleri Kolları Titretiyor; Kimse İnanmak Bile İstemiyor! Veda Sebebi…
Senden Daha Güzel Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! Neden Ekranlarda Olmadığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasında İşler Karışık… mask
Senden Daha Güzel Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! Neden Ekranlarda Olmadığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasında İşler Karışık…
Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrıldı Mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat Dizisinden Neden Ayrıldı? Seyirciyi Şoke Eden Karar! mask
Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrıldı Mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat Dizisinden Neden Ayrıldı? Seyirciyi Şoke Eden Karar!
Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor... mask
Tozlu Yaka Dizisinde Cemre Cinayeti İtiraf Ediyor! Şimdi Hazal İle Berk Hapı Yuttu! Tüm Sır Perdesi Aralanıyor...
Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gülşen Full Transparan Kıyafetinin Altına… “Sen İyice Yoldan Çıktın!” Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!” mask
Gülşen Full Transparan Kıyafetinin Altına… “Sen İyice Yoldan Çıktın!” Tepkiler Yine Arka Arkaya! “Hiç Giyinmeseydin!”
Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Sırılsıklam Aşık! “Şampiyonlar” Pozu Ortalığı Kasıp Kavurdu; “İki Güne Biter” Deniyordu Ama… Neler Oldu Neler! mask
Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Sırılsıklam Aşık! “Şampiyonlar” Pozu Ortalığı Kasıp Kavurdu; “İki Güne Biter” Deniyordu Ama… Neler Oldu Neler!
Müjde! Otomobil Fiyatlarına Dev ÖTV İndirimi! TBMM Komisyonu Tarafından Onaylandı! İşte 350.000 TL’ye Varan İnanılmaz İndiriminin Yaşanacağı 2022 Otomobil Listesi! mask
Müjde! Otomobil Fiyatlarına Dev ÖTV İndirimi! TBMM Komisyonu Tarafından Onaylandı! İşte 350.000 TL’ye Varan İnanılmaz İndiriminin Yaşanacağı 2022 Otomobil Listesi!
Masterchef Yarışmacısı Danilo ve Mehmet Şefin Başına Bela Olmuş! Canlı Yayında Her Şeyi Tek Tek İfşaladılar! Gören Duyan Mosmor Kesiliyor… mask
Masterchef Yarışmacısı Danilo ve Mehmet Şefin Başına Bela Olmuş! Canlı Yayında Her Şeyi Tek Tek İfşaladılar! Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
Acun Ilıcalı Hayatının En Dip Noktasında! Gelen Tepkiler Yenilir Yutulur Cinsten Değil… Bir Yandan Survivor, Bir Yandan Bu… “Yok Artık!” mask
Acun Ilıcalı Hayatının En Dip Noktasında! Gelen Tepkiler Yenilir Yutulur Cinsten Değil… Bir Yandan Survivor, Bir Yandan Bu… “Yok Artık!”
Makarnayı Bir Kez Böyle Yapan Müptelası Oluyor! İtalyanlar Elinize Su Dökemez Hale Gelecek; Danilo Zanna Bile Tabak Tabak Yer! Sadece 10 Dakikada… mask
Makarnayı Bir Kez Böyle Yapan Müptelası Oluyor! İtalyanlar Elinize Su Dökemez Hale Gelecek; Danilo Zanna Bile Tabak Tabak Yer! Sadece 10 Dakikada…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL