Demet Özdemir’den Acı Haber Geldi! Başına Gelen Belayı Tek Tek Açıkladı; Hayranları ve Oğuzhan Koç Yıkıldı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den üzücü haber geldi! Başına gelen belayı tek tek paylaşan Demet Özdemir, hayranlarını ve biricik aşkını yaktı yıktı! Sevenlerini Demet Özdemir’in başına gelenleri duyunca; sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdılar! İşte Demet Özdemir’den gelen yürek yakıcı açıklama…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a ‘Evet’ demişti. Kısa bir süre önce isteme ve nişan töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, hayranlarını heyecanlandırmışlardı. Demet Özdemir’in nişan ve isteme törenleri için giydiği kıyafetlerle akılları başlardan almıştı. Düğün öncesinde Oğuzhan Koç’la ön balayına çıkan Demet Özdemir, 1 hafta kadar tekne tatili yapmışlardı. Düğünle ilgili detaylar beklenirken; Özdemir’den gelen kara haber sevenlerini resmen yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.