Demet Özdemir’den Acı Haber Geldi! Başına Gelen Belayı Tek Tek Açıkladı; Hayranları ve Oğuzhan Koç Yıkıldı! Neler Oluyor?

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a ‘Evet’ demişti. Kısa bir süre önce isteme ve nişan töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, hayranlarını heyecanlandırmışlardı. Demet Özdemir’in nişan ve isteme törenleri için giydiği kıyafetlerle akılları başlardan almıştı. Düğün öncesinde Oğuzhan Koç’la ön balayına çıkan Demet Özdemir, 1 hafta kadar tekne tatili yapmışlardı. Düğünle ilgili detaylar beklenirken; Özdemir’den gelen kara haber sevenlerini resmen yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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