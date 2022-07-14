Defne Samyeli’nin Küçük Kızını Durdurabilene Aşk Olsun! Yatakta Twerk Dansı Yaptıktan Sonra… “Annen Şu Hallerine Nasıl Bir Şey Demez!”

Sahnelerin aranan isimleri arasına adını yazdıran Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, iddiasını artırdı da artırdı. Geçtiğimiz gün çıktığı tatilden bir fotoğraf paylaşan Derin Talu hem yaptığı danslar hem de verdiği pozlar ile herkesi hayrete düşürdü! Peki, Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu ne paylaştı? Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu nasıl bir paylaşım yaptı? Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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