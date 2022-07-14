Aslı Enver’in Eski Aşkını Görenler Donup Kalıyor! “Neden Aslı Neden!” 50 Yaşında Ama Sanki… Twitter, Instagram Sallanıyor!
Bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile olan birlikteliğini noktalayan Aslı Enver, yeniden bekar günlerine geri döndü. Şimdilerde tatilde olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi ayrı ayrı yerlerden tatil paylaşımı gerçekleştirdi. İşte ayrı takılan ikilinin tatilinden çok özel detaylar...
Bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile olan birlikteliğini noktalayan Aslı Enver, yeniden bekar günlerine geri döndü. Şimdilerde tatilde olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi ayrı ayrı yerlerden tatil paylaşımı gerçekleştirdi. Yaptığı tatil paylaşımının ardından objektiflere de yakalanan Önder Öztarhan’ın görüntüsü ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Önder Öztarhan, kameralara nasıl poz verdi? Önder Öztarhan ile Aslı Enver barıştı mı, yeniden mi birlikte? İşte, detaylar…
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14 Tem 2022 - 13:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.