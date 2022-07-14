Aslı Enver’in Eski Aşkını Görenler Donup Kalıyor! “Neden Aslı Neden!” 50 Yaşında Ama Sanki… Twitter, Instagram Sallanıyor!

Bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile olan birlikteliğini noktalayan Aslı Enver, yeniden bekar günlerine geri döndü. Şimdilerde tatilde olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi ayrı ayrı yerlerden tatil paylaşımı gerçekleştirdi. Yaptığı tatil paylaşımının ardından objektiflere de yakalanan Önder Öztarhan’ın görüntüsü ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Önder Öztarhan, kameralara nasıl poz verdi? Önder Öztarhan ile Aslı Enver barıştı mı, yeniden mi birlikte? İşte, detaylar…

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