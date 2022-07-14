- 14 Tem 2022 - 13:59 G: 14 Tem 2022 - 14:05

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı…

Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde başrolleri paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol birlikte tatile çıktı. Tatile neden birlikte çıktıkları merak edilen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisinden ilk açıklama ünlü oyuncu Birce Akalay’dan geldi. İşte herkesin merak ettiği aşk varlığı ile ilgili detaylar...

Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde başrolleri paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol birlikte tatile çıktı. Tatile neden birlikte çıktıkları merak edilen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisinden ilk açıklama ünlü oyuncu Birce Akalay’dan geldi. Peki, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasında ne var? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol birlikte mi? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol neden birlikte tatile çıktı? İşte, detaylar…

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14 Tem 2022 - 13:59 - Magazin

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