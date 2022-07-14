Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı…
Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde başrolleri paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol birlikte tatile çıktı. Tatile neden birlikte çıktıkları merak edilen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisinden ilk açıklama ünlü oyuncu Birce Akalay’dan geldi. İşte herkesin merak ettiği aşk varlığı ile ilgili detaylar...
Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde başrolleri paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol birlikte tatile çıktı. Tatile neden birlikte çıktıkları merak edilen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisinden ilk açıklama ünlü oyuncu Birce Akalay’dan geldi. Peki, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasında ne var? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol birlikte mi? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol neden birlikte tatile çıktı? İşte, detaylar…
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14 Tem 2022 - 13:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.