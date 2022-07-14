A101 Fişi Çekti! Ayçiçek Yağı, Çay ve Şekerlerde İnanılmaz İndirimler! Fiyatları Görenler Soluğu A101’de Alıyor. 14 Temmuz 2022 İndirimli A101 Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker Fiyatları!
Enflasyonun yükselişi ve döviz kurlarının artışı nedeni ile gıda ürünlerine durmaksızın zam gelirken, A101 market indirimi başlattı. Temel gıda ürünlerine zaman zaman getirdiği indirimler ile halkın sevilen marketlerinden olan A101, Ayçiçek yağı, toz şeker ve çayda yine indirime gitti. İşte o fiyatlar…
Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur yükselmeleri nedeni ile zam üstüne zam yaşanan yerlerden biri de mutfak ürünleri oldu. Tüketicilerin cüzdanlarını hayli zorlayan fiyatlara erişen ürünlerin başında ise temel gıdalar olarak görülen Ayçiçek yağı, çay ve şeker gelmekte. Bir dönem özellikle Ayçiçeği Yağlarında yaşanan stok problemleri nedeni ile satışlarında düzenlemeler getirilmişti. Stok sorunları giderilmiş ancak fiyatlardaki akıl almaz yükselişler devam etmişti. Bu yüzden vatandaşın gündeminden hiç düşmeyen temel gıda ürünleri sıklıkla takip edilmekte. A101 marketleri ise Ayçiçek Yağı, çay ve şekerlerde vatandaşların ceplerini rahatlatacak fiyatları belirledi. İşte merak edilen o fiyatlar.
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14 Tem 2022 - 14:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.