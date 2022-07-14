A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur yükselmeleri nedeni ile zam üstüne zam yaşanan yerlerden biri de mutfak ürünleri oldu. Tüketicilerin cüzdanlarını hayli zorlayan fiyatlara erişen ürünlerin başında ise temel gıdalar olarak görülen Ayçiçek yağı, çay ve şeker gelmekte. Bir dönem özellikle Ayçiçeği Yağlarında yaşanan stok problemleri nedeni ile satışlarında düzenlemeler getirilmişti.

Stok sorunları giderilmiş ancak fiyatlardaki akıl almaz yükselişler devam etmişti. Bu yüzden vatandaşın gündeminden hiç düşmeyen temel gıda ürünleri sıklıkla takip edilmekte. A101 marketleri ise Ayçiçek Yağı, çay ve şekerlerde vatandaşların ceplerini rahatlatacak fiyatları belirledi. İşte merak edilen o fiyatlar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...