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14 Tem 2022 - 13:57

Gönül Dağı Asuman’ı Instagram’ı Alev Alev Yaktı! “Sen Gedelli’ye Fazlasın!” Bir Bakanı Defalarca Kez Baktırdı! Cesaretini Kanıtladı; Yine Şov Yaptı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar görenlerin nefeslerini yine kesti! Instagram’ı alev alev yakacak pozlara yer veren güzel oyuncuya sevenleri ise “Sen Gedelli’ye fazlasın” yorumlarında bulundular! Bir bakanı defalarca kez baktıran Hazal Çağlar, resmen sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…