- 14 Tem 2022 - 13:57 G: 14 Tem 2022 - 14:15

Gönül Dağı Asuman’ı Instagram’ı Alev Alev Yaktı! “Sen Gedelli’ye Fazlasın!” Bir Bakanı Defalarca Kez Baktırdı! Cesaretini Kanıtladı; Yine Şov Yaptı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar görenlerin nefeslerini yine kesti! Instagram’ı alev alev yakacak pozlara yer veren güzel oyuncuya sevenleri ise “Sen Gedelli’ye fazlasın” yorumlarında bulundular! Bir bakanı defalarca kez baktıran Hazal Çağlar, resmen sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin ilk bölümünden beri yer alan Hazal Çağlar, dizisinin tatile girmesiyle birlikte soluğu tatile almıştı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Tem 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

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