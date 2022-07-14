Türkücü Ceylan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haberi Verdi! Cenaze Törenine Daha Fazla Dayanamadı… Yanında Tek O İsim Vardı!
Müzik dünyasının sevilen seslerinden biri olan Ceylan, çok sevdiği ablasını bugün toprağa verdi. Ceylan’ın adeta yıkıldığı cenazede destekçisi olan o ünlü isim ise, herkesi bir kez daha duygulandırdı! İşte Türkücü Ceylan ve acılı gününde destek olanlarla ilgili detaylar...
Müzik dünyasının sevilen seslerinden biri olan Ceylan, çok sevdiği ablasını bugün toprağa verdi. Ceylan’ın adeta yıkıldığı cenazede destekçisi olan o ünlü isim ise, herkesi bir kez daha duygulandırdı! Peki, türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı öldü mü? Türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı neden öldü, hastalığı neydi? Türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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14 Tem 2022 - 14:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.