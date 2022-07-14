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14 Tem 2022 - 14:01

Türkücü Ceylan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haberi Verdi! Cenaze Törenine Daha Fazla Dayanamadı… Yanında Tek O İsim Vardı!

Müzik dünyasının sevilen seslerinden biri olan Ceylan, çok sevdiği ablasını bugün toprağa verdi. Ceylan’ın adeta yıkıldığı cenazede destekçisi olan o ünlü isim ise, herkesi bir kez daha duygulandırdı! İşte Türkücü Ceylan ve acılı gününde destek olanlarla ilgili detaylar...