- 14 Tem 2022 - 14:01 G: 14 Tem 2022 - 14:22

Türkücü Ceylan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haberi Verdi! Cenaze Törenine Daha Fazla Dayanamadı… Yanında Tek O İsim Vardı!

Müzik dünyasının sevilen seslerinden biri olan Ceylan, çok sevdiği ablasını bugün toprağa verdi. Ceylan’ın adeta yıkıldığı cenazede destekçisi olan o ünlü isim ise, herkesi bir kez daha duygulandırdı! İşte Türkücü Ceylan ve acılı gününde destek olanlarla ilgili detaylar...

Müzik dünyasının sevilen seslerinden biri olan Ceylan, çok sevdiği ablasını bugün toprağa verdi. Ceylan’ın adeta yıkıldığı cenazede destekçisi olan o ünlü isim ise, herkesi bir kez daha duygulandırdı! Peki, türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı öldü mü? Türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı neden öldü, hastalığı neydi? Türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

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14 Tem 2022 - 14:01 - Magazin

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