Müge Anlı’nın Kocası Hakkında Çıkan Gerçek Mosmor Etti! Yaş Farkına Bakmadan Aşk Yaşamaya Başlamışlardı… Meğer Şinasi Yüzbaşıoğlu…

ATV ekranlarının gerçeğe ışık tutan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu olan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda evleneceğini duyurmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı, ikinci kez nikah masasına oturdu. İkinci kez nikah masasına oturan Müge Anlı’nın yeni eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kim olduğu ise, nihayet yanıt buldu. Peki, Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, mesleği ne? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi mi, ne zaman evlendi? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı düğün fotoğrafları yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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