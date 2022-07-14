- 14 Tem 2022 - 14:28 G: 14 Tem 2022 - 14:45

Masterchef Tarihinde Görülmemiş Duyulmamış Olay! Mehmet Yalçınkaya Bir İlke İmza Attı; Canlı Yayın Sonrasında Sözleşme İmzalattı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef tarihinde görülmemiş; duyulmamış bir olay yaşandı! Mehmet Yalçınkaya öyle bir şeye imzasını attı ki, gözyaşları adeta sel olup aktı! Canlı yayından sonra şahsına ait sözleşmeleri imzalatan şef, herkesi şaşırttı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te ilk tur elemeleri kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ilk turunda katılan yarışmacılar ise şeflere kendilerini kanıtlamak için büyük bir çaba gösteriyor. Yarışmanın son bölümünde katılan bir yarışmacı ise şefleri resmen hüngür hüngür ağlattı. Bir yerlere gelmek için çabaladığı dönemde başına gelen beladan sonra bambaşka bir konuma gelen isim, şok bir teklif aldı!

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14 Tem 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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